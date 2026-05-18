Плотницкий – в символической сборной Лиги чемпионов сезона-2025/26
Украинский догравальник Перуджи помог своей команде выиграть титул
около 3 часов назад
Украинский догравальник Перуджи Олег Плотницкий попал в символическую сборную Лиги чемпионов.
В финале «Перуджа» победила польскую «Варту» – 3:0.
MVP турнира стал 41-летний волейболист Перуджи Массимо Колачи.
Лучшим тренером стал наставник Перуджи Анжело Лоренцетти.
Символическая сборная Лиги чемпионов по волейболу:
Диагональный: Вассим Бен Тара («Перуджа»)
Пасующий: Симоне Джанелли («Перуджа»)
Либеро: Массимо Колачи («Перуджа»)
Блокирующие: Матеуш Бенек, Юрий Гладыр (оба – «Варта»)
Догравальники: Олег Плотницкий («Перуджа»), Томаш Форналь («Анкара»)
Напомним, Перуджа второй раз подряд выиграла Лигу чемпионов.
