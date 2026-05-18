Денис Седашов

Итальянская Перуджа, в составе которой выступает украинец Олег Плотницкий, стала победителем Лиги чемпионов сезона-2025/26. В финальном матче итальянский клуб обыграл польскую Варту со счетом 3:0.

Наиболее конкурентным стал первый сет, который завершился со счетом 29:27. В двух следующих сетах Перуджа уверенно довела игру до победы.

Для итальянской команды и Олега Плотницкого это второй подряд титул Лиги чемпионов. В целом украинский волейболист завоевал свой 15-й трофей в составе Перуджи.

Лига чемпионов. Финал

Перуджа (Италия) – Варта (Польша) – 3:0 (29:27, 25:18, 25:15)

Плотницкий стал двукратным чемпионом Италии в составе Перуджи.