Плотницкий завоевывает 15-й трофей в Италии! Перуджа во второй раз подряд выиграла Лигу чемпионов.
Итальянский клуб победил польскую Варту
около 1 часа назад
Итальянская Перуджа, в составе которой выступает украинец Олег Плотницкий, стала победителем Лиги чемпионов сезона-2025/26. В финальном матче итальянский клуб обыграл польскую Варту со счетом 3:0.
Наиболее конкурентным стал первый сет, который завершился со счетом 29:27. В двух следующих сетах Перуджа уверенно довела игру до победы.
Для итальянской команды и Олега Плотницкого это второй подряд титул Лиги чемпионов. В целом украинский волейболист завоевал свой 15-й трофей в составе Перуджи.
Лига чемпионов. Финал
Перуджа (Италия) – Варта (Польша) – 3:0 (29:27, 25:18, 25:15)
Плотницкий стал двукратным чемпионом Италии в составе Перуджи.
Смотрите топовый футбол на MEGOGO. XSPORT – код предоставляет скидку -35% на покупку 3 месяцев подписки Оптимальная. Срок действия до 31.05