Капитан сборной Украины по волейболу Юрий Семенюк в интервью Суспільне Спорт поделился эмоциями после победы над Италией в Лиге наций.

Волейболист прокомментировал настрой коллектива на игру против действующих чемпионов мира, а также оценил предстоящие матчи турнира против Канады и Болгарии в условиях плотного графика.

Как все говорят, историческая победа. Конечно, интенсивный календарь, но играем качественно. Стараемся играть в своем стиле, не смотрим на соперников. Пусть они нас боятся, а не мы думаем, как они должны играть и что нам делать против них. Пусть они думают, что делать против нас.

Канада и Болгария? Нельзя недооценивать соперника. Но, конечно, нам нужно будет постараться настроиться на эти матчи и показать такую же игру, как и против Бразилии и Италии. Но также нужно понять и чувствовать наш организм, потому что очень интенсивно. Главное без травм и чтобы всё было в порядке. А там посмотрим, какой будет результат.