Диагональный сборной Украины Василий Тупчий для Суспільне Спорт прокомментировал победу над Италией в Лиге наций (3:0).

«Победа над Италией? Да это просто вся команда: бам-бам, 3:0 и в отель. Все сыграли чудесно. Это наши лучшие две игры, наверное – я даже не знаю. У меня сейчас от эмоций – просто хочется плакать. Я счастлив.

Я не видел цифр в атаке, но мне кажется, что просто все забивали. Плюс классно блокировали, на блоке, смягчали. В защите Пампушко молодец, две игры просто чудесные выдал. Подачу классно выполняли, счет 3:0 об этом говорит. У всех всё получалось. Парни – красавцы.

Перелом игры во втором сете при счете 13:12 благодаря эйсам? В этом и есть уровень команды, если в такие моменты удается подать, заблокировать, атаковать. Если счет выходит в нашу пользу, то так и должно быть. Только так можно у таких команд выигрывать. Если бы не забили или не подали – все, домой».

Украина набрала пять очков в матче благодаря эйсам.

«Разнообразные подачи? В этом и заключается современный волейбол, когда игроки подают одну сильную подачу, а одну укороченную. То же самое постоянно делает Олег [Плотницкий], да и все игроки на таком уровне, потому что соперник [может быть] не готов. Например, если они знают, что игрок выполняет сильную подачу, а тут резкая и укороченная — это довольно трудно принимать.

Работал сайд-аут? Мы классно принимали, классно забивали, плюс давили хорошей подачей. А хорошая подача – это и есть первая атака. Благодаря хорошей подаче у нас хорошо работал блок.

Эмоциональный старт от Италии в третьем сете? Думаю, им нужно было забыть поражение [от Болгарии], поэтому они рассчитывали на победу [против нас]. Но не так случилось, как ожидалось».