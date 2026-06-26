Сборная Украины по волейболу обыграла Канаду и одержала третью подряд победу в Лиге наций.
Наиболее результативным игроком в составе сине-желтых стал Василий Тупчий, который набрал 20 очков
около 2 часов назадПодписаться в
Фото: en.volleyballworld.com
Мужская сборная Украины по волейболу продолжила победную серию на второй игровой неделе Лиги Наций-2026. В своем седьмом матче на групповом этапе сине-желтые в четырех партиях нанесли поражение национальной команде Канады.
Самым результативным игроком в составе украинской сборной стал Василий Тупчий, набравший 20 очков.
Лига Наций-2026. Групповой этап. Седьмой матч
Украина — Канада 3:1 (25:19, 25:23, 18:25, 25:23)
Следующий поединок в рамках второй игровой недели сборная Украины проведет 28 июня против национальной команды Болгарии. Начало встречи — в 14:00 по киевскому времени.
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