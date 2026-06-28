Владимир Кириченко

Сегодня, 27 июня, мужская сборная Украины по волейболу проведет восьмой матч в Лиге наций.

Украина сыграет против команды Болгарии.

Начало – в 14.00. Трансляция запланирована на «Суспільному».

В стартовом матче турнира Украина проиграла Японии (0:3), во втором – одержала победу над Китаем (3:1), в третьем – обыграла Кубу (3:0), в четвёртом – проиграла Польше (2:3). В пятом матче сборная победила Бразилию (3:1), в шестом – Италию (3:0), в седьмом – Канаду – (3:1).

В плей-офф выходит топ-7 лучших команд, восьмую путёвку гарантированно получит Китай, который будет принимать финальный раунд.

Мужская сборная Украины по волейболу второй сезон подряд проводит в Лиге наций.