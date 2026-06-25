Денис Седашов

Лидер сборной Украины по волейболу Олег Плотницкий в комментарии Суспільне Спорт рассказал о психологических изменениях в команде и сравнил две подряд победы над топсборными — Бразилией и Италией — на второй игровой неделе Лиги наций-2026.

В поединке против итальянцев сине-желтые продемонстрировали уверенную игру, выиграв матч в трех сетах.

Что мне понравилось в первой партии — были небольшие проблемы, но выдержали, не было так, как с бразильцами — совсем другое ощущение было. Мне понравилось, что команда уже немного легче воспринимает такие ситуации, когда соперник может либо догнать, либо перегнать на одно очко — уже нет таких нервных лиц или чего-то, что кому-то не нравится. Все более на позитиве, и это хорошо. Это означает, что где-то с тренером достучались до того, что даже если ты проигрываешь 1-2 очка, у нас есть тоже люди, которые выходят и делают брейки. И даже если это концовка партии, то ничего страшного — надо просто сравнять. Олег Плотницкий

Следующий матч подопечные Рауэля Лосано проведут против Канады 26 июня. Начало игры в 17:30 по киевскому времени.

«Мы играли на очень высоком уровне»: Тренер сборной Украины прокомментировал триумф в матче с Италией.