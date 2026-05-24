Денис Седашов

Женская национальная сборная Украины по волейболу потерпела второе поражение на товарищеском турнире «Кубок четырех наций», который проходит в рамках подготовки к Лиге наций-2026. Подопечные Якуба Глушека уступили национальной команде Германии.

Начало поединка оказалось неудачным для украинок — первую партию сине-желтые проиграли с разницей в 12 очков. В следующих двух сетах украинская сборная навязала соперницам борьбу, изменить ход игры в свою пользу не удалось.

Товарищеский матч

Германия — Украина — 3:0 (25:13, 25:18, 25:22)

Напомним, в первом туре Украина проиграла Нидерландам (1:3). Свой заключительный матч на турнире украинские волейболистки проведут 24 мая против сборной Франции.

Свой первый матч в Лиге наций украинки проведут 3 июня против США.

Украина победила Сербию в заключительном матче товарищеского турнира.