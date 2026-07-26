Турция во второй раз в истории выиграла женскую Лигу наций по волейболу
Серебряные награды достались национальной сборной Бразилии
около 2 часов назадПодписаться в
Фото: en.volleyballworld.co
Сборная Турции одержала победу в финале женской Лиги наций-2026, обыграв национальную команду Бразилии.
Проиграв первый сет, турецкие волейболистки перехватили инициативу и выиграли три следующие партии. Бразилия в пятый раз в истории уступила в финале турнира.
Волейбол. Лига наций-2026. Женщины. Финал
Турция – Бразилия – 3:1 (23:25, 25:23, 26:24, 25:21)
В матче за бронзовые медали сборная Италии с аналогичным счетом 3:1 одержала победу над Китаем.
Женская сборная Украины по волейболу объявила расширенный состав на Евро-2026.
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