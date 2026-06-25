Диагональный мужской сборной Украины по волейболу Василий Тупчий поделился ожиданиями от предстоящего поединка в Лиге наций-2026 против национальной команды Италии.

Оценивая шансы сине-желтых после сенсационного триумфа над Бразилией, игрок отметил важность психологического настроя. Слова приводит Sport.ua.

Да, очень тяжелый матч. Сможем ли мы сыграть так, как сыграли против Бразилии? Я не знаю, но, как я уже говорил, нам нужно выходить и получать удовольствие – играть расслабленно.

Потому что когда ты играешь расслабленно, ты контролируешь свои движения. Мы никого не боимся – можем обыграть любую команду.