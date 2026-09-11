Тупчий — о победе над Северной Македонией: «Мы довольны»
Волейболист оценил вторую подряд победу сине-желтых
Диагональный сборной Украины по волейболу Василий Тупчий оценил победу над Северной Македонией (3:0) в матче 2-го тура группового этапа чемпионата Европы-2026.
Украинцы выиграли первые два сета с одинаковым счетом 25:22, а в третьей партии разгромили соперника — 25:10. Слова приводит Суспильне Спорт.
Мы довольны, победили 3:0. В принципе, сегодня было проще, просто сами в первой и второй партиях что-то себе придумывали. Ведем 5, 6, 7 очков — и потом начинаем... Это наш стиль, как я понимаю. Кто давно за нами следит, знает, что это нормально. Мы всегда так: ведем-ведем, а потом сами себе создаем проблемы.
Следующий поединок на турнире сборная Украины проведет в субботу, 12 сентября, против Болгарии.
Мужская сборная Украины по волейболу начала Евро-2026 с победы над Израилем.