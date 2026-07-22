Женская сборная Украины по волейболу объявила расширенный состав на Евро-2026
Окончательный список из 14 волейболисток сформируют в августе
около 3 часов назадПодписаться в
Тренерский штаб женской сборной Украины по волейболу назвал расширенную заявку из 24 игроков на чемпионат Европы-2026.
Практически все вызванные волейболистки уже входили в заявку сборной на Лигу наций — единственное новое имя — 19-летняя Дарья Макарова.
Окончательный список из 14 волейболисток сформируют в августе.
Расширенная заявка сборной Украины:
Пасующие: Дарья Шаргородская (Волеро Канны, Франция), Елена Напалкова (Гянджа, Азербайджан), Станислава Парфенова (Буковинка), Диана Голод (Балта).
Диагональные: Виктория Данчак (ИБК Альтос, Южная Корея), Анна Артышук (Бешикташ, Турция), Кира Лисовая (Буковинка).
Доигровщики: Александра Миленко (Динамо, Румыния), Андриана Павлик (УНИ Ополе, Польша), Валерия Нудьга (Меринос, Турция), Марта Федик (Радомка, Польша), Мария Капланская (Модена, Италия), Юлия Дымар (Берель, Казахстан), Марина Федчук, Дарья Макарова (обе — Балта).
Центральные блокирующие: Диана Мелюшкина (Торей Арроуз, Япония), Екатерина Жилинская (Радомка, Польша), Светлана Дорсман (Хьюстон, США), Полина Герасимчук (Будовлани Лодзь, Польша), Ульяна Котар (Ряшев, Польша), Кима Жаркова (Балта).
Либеро: Алика Луценко (Ита Тулс Сталь, Польша), Арина Бойко (ДХ, Азербайджан), Александра Кутнякова (Балта).
Женская сборная Украины по волейболу – в топ-20 мирового рейтинга FIVB.