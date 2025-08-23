Главный тренер мужской молодежной сборной Украины по волейболу Сергей Капелусь прокомментировал поражение команды от Италии во 2-м туре чемпионата мира-2025.

«Немного плохо вошли в игру. Прежде всего, начало было плохим в нашем исполнении. Итальянцы были лучше настроены, мы – тоже, но не показали этого на площадке. Итальянцы вышли очень агрессивно, было видно, что они настроены на очень трудную игру, были сильно заведены.

Мы были, вроде бы, подготовлены неплохо, но когда вышли, этого не было видно на площадке. Возможно, тот факт, что соперник был сильный, сидел в голове и мешал нам.

Если взять в целом, то мы хуже сыграли в атаке. По цифрам это так и есть, визуально – тоже. В приеме могли сыграть лучше. Из-за [неидеального] приема итальянцы отодвинули нас подальше от сетки, это также влияло на передачи, играли на стационарном блоке. Возможно, было немного тяжелее атакующим игрокам, из-за этого проценты ниже, а у итальянцев – выше.

Итальянцы, честно говоря, играли лучше и командно, и индивидуально. Мы, к сожалению, еще не можем поддерживать постоянно такой высокий уровень: одну игру показываем лучше, другую – слабее.

Возможно, [против Индонезии] снова сыграем лучше, но [против Италии] был не наш день, слабая игра. Сделали ошибок – возможно, не явных, но таких, что в некоторых моментах могли сыграть лучше, стабильнее, ровнее. Все было нечетко на площадке, это повлияло на нашу общую игру. Выглядели слабее, чем соперник».