Главный тренер женской сборной Украины по волейболу Якуб Глушак прокомментировал поражение от национальной команды США (0:3) на старте Лиги наций-2026. Наставник отметил прогресс в игре подопечных во время заключительной партии и наметил дальнейшие задачи на летний сезон. Слова приводит Суспільне Спорт.

Я думаю, что в третьем сете мы наконец начали показывать, что хотели показать с самого начала. Мы были более агрессивными на подаче — это был ключ к успеху. Да, мы проиграли первый матч в истории в Лиге наций. Я надеюсь, что моя команда сохранит в памяти третий сет – он показал, как нам нужно играть на протяжении всего турнира. Особенно когда мы играем против таких команд, как США.

Для нас это только начало летнего сезона. Мы строим фундамент нашей команды, ищем лучшие опции в атаке. Я уверен, что мы будем добавлять качество игры от матча к матчу — и это поможет нам выигрывать.