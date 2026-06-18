Денис Седашев

Женская национальная сборная Украины по волейболу потерпела поражение в своем шестом матче Лиги наций-2026. После триумфа над Таиландом подопечные Якуба Глушака в четырёх сетах проиграли национальной команде Польши.

Начало встречи полностью контролировали польские волейболистки, которые уверенно взяли стартовый сет, а во второй партии устроили украинкам настоящий разгром с разницей в 12 очков.

Несмотря на неудачный старт, сине-жёлтые вернулись в игру в третьем сете и сократили отставание по сетам. В четвертой партии подопечные Глушака имели отличный шанс перевести игру на тай-брейк, ведя с преимуществом в шесть очков. Однако во второй половине сета Польша перехватила инициативу и вырвала итоговую победу.

Наибольший вклад в игру сине-жёлтых внесла капитан Светлана Дорсман, которая стала самой результативной в составе сборной Украины с 13 очками.

Лига наций-2026. Женщины. 6-й тур

Украина — Польша — 1:3 (21:25, 13:25, 25:22, 23:25)

На данный момент сборная Украины с 5 очками в активе сохраняет за собой 12-е место в общей турнирной таблице Лиги наций.

Следующий матч украинская команда проведет уже в пятницу, 19 июня, против сборной Нидерландов.

Глушак: «Мы выполнили отличную работу, я очень доволен».