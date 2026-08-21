Женское Евро по волейболу. Украина – Болгария. Видеотрансляция
Наша команда в пятый раз подряд сыграет в финальной части континентального первенства
Сборная Украины / Фото - Facebook
Сегодня, 21 августа, женская сборная Украины по волейболу проведет первый матч на чемпионате Европы-2026.
Украина сыграет против Болгарии, начало – в 18.00. Трансляция доступна на «Суспільне спорт».
Матч пройдет в чешском Брно.
Украинская команда в пятый раз подряд сыграет в финальной части европейского первенства и будет бороться за третий подряд плей-офф.
Всего в этом году в турнире примут участие 24 команды, которые разделены на 4 группы. В плей-офф выйдут по 4 лучшие сборные из каждой группы.
Расписание матчей женской сборной Украины по волейболу на ЧЕ-2026