Домбровская выиграла 3 бронзовые медали на Евро-2026 по тяжелой атлетике.
Украинские спортсмены продолжают блистать на турнире в Батуми
около 1 часа назад
Украинка Ирина Домбровская стала бронзовой призеркой чемпионата Европы-2026 по тяжелой атлетике, который проходит в Батуми, Грузия.
В весовой категории 77 кг она завоевала малые бронзы в рывке (110 кг) и толчке (133 кг). По сумме баллов она также показала третий результат – 243 кг.
В общем, у Украины уже 11 наград на Евро-2026 с учетом медалей в рывке и толчке.
Чемпионат Европы-2026. Женщины, 77 кг
1. Янетте Юлисойни (Финляндия) – 113 кг (рывок) + 134 (толчок) = 247 кг (сумма)
2. Варвара Кузьминова – 112 кг + 132 кг = 244 кг
3. Ирина Домбровская (Украина) – 110 кг + 133 кг = 243 кг
Напомним, украинка Камила Конотоп стала четырехкратной абсолютной чемпионкой Европы по тяжелой атлетике.
