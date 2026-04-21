Москвина завоевала бронзу на ЧЕ-2026 по тяжёлой атлетике
Украинка стала призёром континентального первенства в рывке
около 2 часов назад
Украинская тяжелоатлетка Светлана Москвина завоевала бронзовую медаль на чемпионате Европы, который проходит в Батуми (Грузия). 23-летняя украинка выиграла награду в весовой категории до 63 кг.
Медальный результат украинка показала в рывке, зафиксировав 98 кг. В толчке Москвина стала пятой (116 кг), а по сумме двоеборья заняла итоговое шестое место (214 кг).
Ранее абсолютной чемпионкой Европы стала Камила Конотоп.
