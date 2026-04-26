Прилипко завоевал бронзу чемпионата Европы по тяжелой атлетике
Украина завершила континентальное первенство с 12 наградами
около 1 часа назад
Фото: Федерация тяжелой атлетики Украины
Украинский тяжелоатлет Владислав Прилыпко завоевал бронзовую награду в заключительный день чемпионата Европы в грузинском Батуми.
Спортсмен, выступавший в весовой категории более 110 кг, показал третий результат в толчке (231 кг).
В рывке Прилыпко стал шестым (175 кг), а по сумме двоеборья занял пятое место с результатом 406 кг.
В целом сборная Украины завершила континентальное первенство с 12 медалями в активе: 3 золотыми, 2 серебряными и 7 бронзовыми.
Домбровская выиграла 3 бронзовые медали на Евро-2026 по тяжелой атлетике.
