Украинская борец Ирина Бондар завоевала серебряную медаль на чемпионате мира U-23 в сербском Ново Сад.
В финале весовой категории до 62 кг Ирина уступила олимпийской чемпионке 2024 года Сакуре Мотоки из Японии — 0:10.
В целом представительницы Украины завоевали три награды — одну серебряную и две бронзовые — и заняли пятое место в командном зачете.
Напомним, что ранее бронзовую медаль завоевала Александра Рыбак.
