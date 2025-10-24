Денис Седашев

Украинская борец Александра Рыбак завоевала бронзовую медаль на чемпионате мира U-23, который проходит в сербском Нови-Сад.

В малом финале весовой категории до 65 кг Рыбак уверенно победила Мухайо Нарзиллоеву из Узбекистана со счетом 10:0.

Еще одна украинка, Ирина Бондарь, вышла в финал в весе до 62 кг и будет бороться за золото с олимпийской чемпионкой-2024 Сакурой Мотоки из Японии.

Среди мужчин Иван Черногуз в весовой категории до 92 кг будет бороться за бронзу.

Иван Чмырь завоевал серебро чемпионата мира U23 по греко-римской борьбе.