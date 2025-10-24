Рыбак — бронзовая призерка чемпионата мира U-23 по борьбе
Украинка победила Мухайо Нарзиллоеву из Узбекистана
Фото: UWW
Украинская борец Александра Рыбак завоевала бронзовую медаль на чемпионате мира U-23, который проходит в сербском Нови-Сад.
В малом финале весовой категории до 65 кг Рыбак уверенно победила Мухайо Нарзиллоеву из Узбекистана со счетом 10:0.
Еще одна украинка, Ирина Бондарь, вышла в финал в весе до 62 кг и будет бороться за золото с олимпийской чемпионкой-2024 Сакурой Мотоки из Японии.
Среди мужчин Иван Черногуз в весовой категории до 92 кг будет бороться за бронзу.
Иван Чмырь завоевал серебро чемпионата мира U23 по греко-римской борьбе.
