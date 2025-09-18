Владимир Кириченко

Украинка Мария Винник для Kamp-Sportподелилась эмоциями после завоевания серебра на чемпионате мира-2025 по спортивной борьбе.

Мария, искренне рады вашей медали на турнире. Расскажите, какие ваши впечатления от выступления на чемпионате мира? Удалось ли подойти к нему в наилучшей спортивной форме?

«Спасибо за поздравление. Впечатления, честно говоря, двоякие. Прежде всего хочу сказать, что эту медаль я посвящаю своему брату, который погиб на войне второго сентября. Это очень сильно повлияло на мою подготовку: мы поехали в Черновцы к родным, несколько дней почти не спали и не ели – стресс был огромный. Но в то же время эта медаль – светлая память о моем брате. В течение всех соревнований я думала о нем, как и моя сестра.

Хочу искренне поблагодарить своих родных, близких и тренеров за большую поддержку и подготовку к этому старту».

Какая схватка до финала была самой сложной и почему?

«Наверное, самой сложной была схватка в полуфинале. Там ощущалась особая ответственность и в то же время большое желание победить. Знаю, что могла выиграть эту схватку легче, но эмоциональное напряжение сделало её сложнее».

Как оцениваете свою схватку в финале? Насколько реальной была возможность победить?

«Чувствую, что не использовала свой потенциал и где-то переоценила соперницу. Это еще раз доказывает: когда выходишь на ковер, неважно, кто стоит напротив – главное верить в себя, свои силы, навязывать свою борьбу и выполнять наставления тренеров. Вчера она оказалась сильнее, но я уверена, что обязательно верну своё.

Особенно хочу сказать о своей сестричке – это человек, которым я искренне горжусь и с которого на протяжении всей нашей карьеры беру пример. Её поддержка для меня бесценна. Она заслуживает все «золото» мира, и я уверена, что совсем скоро оно непременно будет у неё.

Реальные возможности победить действительно были, я чувствовала, что ничем не хуже, но поймала немного ступор в середине схватки. Не хватило соревновательной практики, я почти в течение двух лет не боролась на международных стартах. Так что не было того ощущения, трудно было возвращаться в спорт после стольких травм и операций».

Напомним, в финале весовой категории до 59 кг Винник проиграла японке Сакуре Ониши. Это первая медаль для Марии с чемпионатов мира.