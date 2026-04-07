Олимпийская чемпионка по женской борьбе завершила спортивную карьеру в возрасте 24 лет.
Все из-за тренерской деятельности?
около 2 часов назад
Цугуми Сакураи / Фото - UWW
Олимпийская чемпионка Парижа-2024 по женской борьбе Цугуми Сакураи объявила о завершении спортивной карьеры. Об этом сообщает Kyodo.
24-летняя японка планирует заняться тренерской деятельностью и сообщила, что открывает школу борьбы в своем родном городе Конан.
Сакураи завоевала золотую медаль в весовой категории до 57 кг на летних Олимпийских играх-2024 после трех подряд побед на чемпионатах мира – в весе до 55 кг в 2021 году и до 57 кг в следующие два года.
