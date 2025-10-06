Владимир Кириченко

Бывший главный тренер сборной россии по греко-римской борьбе Гоги Когуашвили в интервью рашистским СМИ высказался о пропуске Олимпийских игр 2024 в Париже.

Прошло более года с Олимпиады в Париже, на которую российские борцы отказались ехать. Не жалеете ли вы, что в результате все так получилось? Ведь был отбор на Игры, а потом и пусть крайне усеченный, но состав сборной, который получил заветные путевки.

«Конечно, жалеем. Будучи спортсменом, я прошел через четыре Олимпиады, тренером – тоже. Париж-2024 должен был стать пятой. Мы зубами добывали эти лицензии! Конечно, хотели поехать, но ведь мы не можем идти против государства».

Напомним, в россии ужесточили правила смены спортивного гражданства для своих борцов.