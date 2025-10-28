Олег Гончар

Сборная Украины завершила выступление на чемпионате мира по борьбе среди спортсменов до 23 лет, который проходил в Нови-Саде (Сербия).

Украинцы завоевали семь медалей: четыре – в греко-римской борьбе среди мужчин, три – в женской.

Чемпионами стали Ирфан Мирзоев (до 77 кг) и Егор Якушенко (до 97 кг). Серебро завоевали Иван Чмырь (до 87 кг) и Руслан Абдиев (до 82 кг). В женской борьбе серебро – Ирина Бондарь (до 62 кг), бронзу – Аида Керимова (до 50 кг) и Александра Рыбак (до 54 кг).

По итогам турнира Украина заняла 5-е место в медальном зачете. Лидирует Япония (10 медалей, 6 золотых), далее Иран, США, Азербайджан.