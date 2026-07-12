Денис Сєдашов

Українська веслувальниця Людмила Лузан здобула золоту медаль на етапі Кубка світу з веслування на байдарках і каное, що завершився в канадському Монреалі. Українка стала першою у змаганнях каное-одиночок на олімпійській дистанції 200 метрів.

У фінальному заїзді Лузан фінішувала з результатом 44.68 секунди, випередивши найближчу суперницю, канадку Софію Дженсен, на 0.47 секунди.

У поточному сезоні українська спортсменка вже вигравала етапи Кубка світу в Сегеді та Бранденбурзі, а також чемпіонат Європи в Монтемор-у-Велью.

Лузан та Рибачок здобули золото чемпіонату Європи у каное-двійці на 500-метрівці.