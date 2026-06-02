Денис Сєдашов

Виконавчий комітет Міжнародної федерації фехтування (FIE) ухвалив рішення зняти всі чинні обмеження щодо спортсменів із росії та білорусі. Про це повідомила пресслужба організації за підсумками засідання Виконкому.

Нові правила набудуть чинності вже на найближчому чемпіонаті світу, який відбудеться з 22 по 25 липня в Гонконгу.

Згідно з рішенням, представники країн-агресорок зможуть виступати не лише в індивідуальних, а й у командних турнірах без жодних нейтральних статусів.

Виконавчий комітет FIE ухвалив наступне рішення: Починаючи з чемпіонату світу з фехтування серед дорослих 2026 року в Гонконгу, всі захисні заходи будуть зняті, і спортсмени та офіційні особи, які мають білоруські або російські паспорти, будуть допущені до участі во всіх індивідуальних та командних змаганнях FIE під своїми національними абревіатурами, в національній формі, з прапорами та гімнами.

Нагадаємо, що раніше представники рф та білорусі допускалися до міжнародних стартів під егідою FIE виключно у нейтральному статусі, з обмеженнями щодо військових клубів і лише в індивідуальних змаганнях. Тепер федерація повністю нівелювала ці заборони.

