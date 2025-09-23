Володимир Кириченко

На чемпіонаті світу з легкої атлетики-2025 у Токіо (Японія) було оновлено рекорди турніру у 8 видах програми.

Як повідомляє World Athletics, під час змагань у столиці Японії було встановлено 1 світовий рекорд, 9 рекордів турніру (8 нових та 1 повторений), 9 континентальних та 62 національні найкращі результати.

Всі рекорди турніру на ЧС-2025 з легкої атлетики у Токіо:

Мелісса Джефферсон-Вуден (США), жіночий забіг на 100 метрів – 10.61 секунди;

Сідні Маклафлін-Леврон (США), жіночий забіг на 400 метрів – 47.78 секунди;

Ліліан Одіра (Кенія), жіночий забіг на 800 метрів – 1 хвилина 54.62 секунди;

Еммануель Ваньйоні (Кенія), чоловічий забіг на 800 метрів – 1 хвилина 41.86 секунди;

Фейт Черотіч (Кенія), жіночий забіг з перешкодами на 3000 метрів – 8 хвилин 51.59 секунди;

Арман Дюплантіс (Швеція), стрибок з жердиною у чоловіків – 6.30 метра (світовий рекорд);

Ітан Катсберг (Канада), метання молота у чоловіків – 84,70 метра;

Збірна США, жіноча естафета 4×400 метрів – 3 хвилини 16.61 секунди;

Збірна США, змішана естафета 4×400 метрів – 3 хвилини 08.80 секунди (повторення попереднього рекорду).

Цей світовий форум став другим найбільш результативним за кількістю встановлених рекордів турніру в історії змагань.

Найкращий результат за цим показником зберігає за собою ЧС-2022 у Юджині, де було встановлено 13 рекордів турніру, з яких 3 – світові.

