Розклад виступів українців на Євро з легкої атлетики 15 серпня: фінал Магучіх та Геращенко
Сьогодні будуть розіграні комплекти медалей в спортивній ходьбі
Ярослава Магучіх / Фото - UNITED24
Представляємо розклад змагань за участі українців на чемпіонаті Європи-2026 з легкої атлетики, який проходить в Бірмінгемі.
Розклад виступів українців 15 серпня:
9.30. Спортивна ходьба, півмарафон, чоловіки, фінал (Микола Рущак, Роман Горбачов)
9.30. Спортивна ходьба, півмарафон, жінки, фінал (Людмила Оляновська, Марія Сахарук)
9.30. Спортивна ходьба, марафон, чоловіки, фінал (Сергій Світличний, Мар’ян Закальницький, Іван Банзерук)
9.30. Спортивна ходьба, марафон, жінки, фінал (Ганна Шевчук)
22.07. Стрибки у висоту, жінки, фінал (Ярослава Магучіх, Ірина Геращенко)
Нагадаємо, українець Олег Дорощук здобув срібну медаль чемпіонату Європи-2026.
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