«Відчуття — дуже круті»: Геращенко прокоментувала свій вихід до фіналу ЧЄ-2026
Легкоатлетка запевнила, що спекотна погода не завадила її виступу
Українська стрибунка у висоту Ірина Геращенко кваліфікувалася до фіналу чемпіонату Європи-2026 з легкої атлетики та поділилася враженнями від свого виступу. Слова наводить Суспільне Спорт.
Повернення? Іноді відчуваю, що нікуди й не йшла, а іноді – що тільки-но повернулася. Це дуже круте відчуття, коли вдома є додаткова підтримка. Мені подобається стрибати, це найголовніше.
Спека? Насправді не вплинула. Ховалася від сонечка, але все спокійно. Працюємо далі. Я дуже люблю літо, але кондиціонер мені дійсно потрібен.
Фінальні змагання у жіночих стрибках у висоту за участю українки відбудуться в суботу, 15 серпня. Початок сектора — о 22:07 за київським часом.
Магучіх та Геращенко вийшли – у фіналі чемпіонату-2026 Європи з легкої атлетики.