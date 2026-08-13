Денис Сєдашов

Українська стрибунка у висоту Ірина Геращенко кваліфікувалася до фіналу чемпіонату Європи-2026 з легкої атлетики та поділилася враженнями від свого виступу. Слова наводить Суспільне Спорт.

Повернення? Іноді відчуваю, що нікуди й не йшла, а іноді – що тільки-но повернулася. Це дуже круте відчуття, коли вдома є додаткова підтримка. Мені подобається стрибати, це найголовніше. Спека? Насправді не вплинула. Ховалася від сонечка, але все спокійно. Працюємо далі. Я дуже люблю літо, але кондиціонер мені дійсно потрібен. Ірина Геращенко

Фінальні змагання у жіночих стрибках у висоту за участю українки відбудуться в суботу, 15 серпня. Початок сектора — о 22:07 за київським часом.

Магучіх та Геращенко вийшли – у фіналі чемпіонату-2026 Європи з легкої атлетики.