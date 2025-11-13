Став відомий розклад етапів Діамантової ліги зі стрибками у висоту на сезон-2026
Серія турнірів розпочнеться у Досі
близько 2 годин тому
Організатори Діамантової ліги опублікували розклад етапів зі стрибками у висоту на 2026 рік. Про це повідомляє прес-служба турніру.
Сезон розпочнеться 8 травня у Досі (Катар), а завершиться 5 вересня у Брюсселі (Бельгія).
Змагання зі стрибків у висоту серед чоловіків і жінок у 2026 році відбудуться на дев’яти з 15 етапів Діамантової ліги.
Розклад етапів зі стрибками у висоту сезону-2026:
8 травня – Доха (Катар), чоловіки
23 травня – Сямень (Китай), жінки
31 травня – Рабат (Марокко), жінки
4 червня – Рим (Італія), чоловіки
10 липня – Монако (Монако), чоловіки
18 липня – Лондон (Великобританія), жінки
23 серпня – Сілезія (Польща), чоловіки і жінки
27 серпня – Цюрих (Швейцарія), жінки
4–5 вересня – Брюссель (Бельгія, фінал), чоловіки і жінки
