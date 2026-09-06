Антонеллі здобув перемогу на Гран-прі Італії
Mercedes зайняв два перші місця у Монці
Пілот Mercedes Кімі Антонеллі здобув перемогу на домашньому Гран-прі Італії у Монці.
Італієць стартував із 7-го місця, однак зумів пробитися в лідери та виграти гонку, яку неодноразово зупиняли через аварії.
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Друге місце посів його партнер по команді Джордж Рассел, забезпечивши Mercedes переможний дубль. Третім фінішував пілот Red Bull Макс Ферстаппен.
Перший поул у кар'єрі! Гаслі сенсаційно виграв кваліфікацію Гран-прі Італії.