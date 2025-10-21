Денис Сєдашов

Керівник німецької команди Mercedes Тото Вольф заявив, що команда прагне реабілітуватися на Гран-прі Мексики після невдалого виступу на Гран-прі США, де Джордж Расселл і Андреа Кімі Антонеллі не змогли фінішувати в топ-3. Слова наводить пресслужба команди.

До кінця сезону залишилося всього п’ять гонок, і нас відділяє лише 10 очок від другого місця в Кубку конструкторів. В Остіні ми показали не найкращий результат, і наші суперники цим скористалися. Однак у Мексиці у нас є шанс реабілітуватися. Тото Вольф

За його словами, траса в Мехіко створює особливі умови: висока над рівнем моря розряджена атмосфера впливає на роботу двигунів та гальм, а також потребує високої притискної сили.

Ми сподіваємося на успішний виступ, сильніший, ніж кілька днів тому в Техасі. Тото Вольф

