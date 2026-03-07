101 очко від Харківського Соколу та фіаско Київ-Баскета: результати ігрового дня баскетбольної Суперліги
Дніпро переміг Старий Луцьк
10 хвилин тому
Фото: ФБУ
У баскетбольній Суперлізі України GGBET зіграно чотири матчі чергового ігрового дня.
Рівне – Харківські Соколи 71:101 (23:28, 24:29, 10:24, 14:20)
Прикарпаття-Говерла – Запоріжжя 80:74 (24:26, 26:15, 14:14, 16:19)
Київ-Баскет – Черкаські Мавпи 70:84 (20:19, 20:17, 20:20, 10:28)
Старий Луцьк – Дніпро 75:90 (13:17, 16:28, 23:21, 18:29)
Харківські Соколи перемогли Київ-Баскет, Рівне вирвало перемогу в овертаймі.
