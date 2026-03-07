Бостон Шульги розгромив Даллас, 38 очок Йокича не врятували Денвер від розгрому
Маямі перервав переможну серію Шарлотт
близько 3 годин тому
Сьогодні вночі у рамках регулярного чемпіонату НБА відбулося сім матчів.
Маямі перервав переможну серію Шарлотт із 6 матчів (128:120), захисник Хіт Тайлер Хірро відзначився 33 очками, 9 підбираннями та 9 передачами.
Денвер розгромно програв Нью-Йорку (103:142), незважаючи на 38 очок Ніколи Йокича.
НБА. Регулярний чемпіонат
Бостон – Даллас 120:100 (21:22, 37:31, 32:27, 30:20)
Шарлотт – Маямі 120:128 (27:30, 34:28, 40:40, 19:30)
Х'юстон – Портленд 106:99 (27:34, 30:22, 20:26, 29:17)
Денвер – Нью-Йорк 103:142 (29:27, 23:38, 28:40, 23:37)
Фінікс – Новий Орлеан 118:116 (26:29, 32:23, 34:29, 26:35)
Сан-Антоніо – Кліпперс 116:112 (25:32, 21:34, 35:26, 35:20)
Лейкерс – Індіана 128:117 (35:27, 29:24, 35:29, 29:37)