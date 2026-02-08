12 очок Леня: Реал впевнено переміг Гранаду в чемпіонаті Іспанії
Українець провів на майданчику 24 хвилини
21 хвилину тому
Український центровий Реала Олексій Лень взяв участь у матчі чемпіонату Іспанії проти Гранади та допоміг своїй команді здобути перемогу.
Лень провів на паркеті 24 хвилини, за які набрав 12 очок, виконав 4 підбирання, віддав 2 результативні передачі, здійснив 1 перехоплення та поставив 2 блок-шоти. Українець реалізував 4 з 5 двоочкових кидків і 4 з 6 штрафних.
Мадридський Реал впевнено обіграв Гранаду з рахунком 94:79.
Кубок України: сформовано півфінальні пари Фіналу чотирьох.