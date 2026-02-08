Юта Михайлюка не змогла здолати Орландо, Лейкерс дотиснули Шарлотт
Трипл-дабл Касла допоміг Сан-Антоніо виграти матч у Денвера
близько 1 години тому
В рамках регулярного чемпіонату НБА відбулися десять матчів.
Лейкерс впоралися з Голден Стейт (105:99), на рахунку Леброна Джеймса 20 очок, 7 підбирань і 10 передач.
Сан-Антоніо переміг Даллас завдяки трипл-даблу Стефона Касла: 40 очок, 12 підбирань та 12 передач.
НБА. Регулярний чемпіонат
Бруклін – Вашингтон 127:113 (46:20, 34:27, 21:35, 26:31)
Оклахома-Сіті – Х'юстон 106:112 (28:28, 24:18, 22:34, 32:32)
Сан-Антоніо – Даллас 138:125 (39:32, 42:35, 33:24, 24:34)
Орландо – Юта 120:117 (33:30, 21:35, 33:29, 33:23)
Атланта – Шарлотт 119:126 (35:32, 25:28, 30:38, 29:28)
Чикаго – Денвер 120:136 (36:39, 29:20, 39:38, 16:39)
Лейкерс – Голден Стейт 105:99 (20:21, 21:21, 38:29, 26:28)
Фінікс – Філадельфія 103:109 (22:24, 25:34, 24:23, 32:28)
Сакраменто – Клівленд 126:132 (31:25, 24:32, 41:36, 30:39)
Портленд – Мемфіс 122:115 (31:30, 32:33, 25:33, 34:19)