12 очок Лєня допомогли Реалу перемогти Ріо Бреоган у чемпіонаті Іспанії
Українець на майданчику провів майже 18 хвилин
35 хвилин тому
Український центровий Реала Олексій Лєнь взяв участь у матчі 17-го туру чемпіонату Іспанії проти Ріо Бреогана та зробив вагомий внесок у перемогу своєї команди.
За майже 18 хвилин на паркеті українець набрав 12 очок, додав до свого активу 4 підбирання, асист, перехоплення та блок-шот.
У підсумку мадридський клуб святкував переконливу перемогу з рахунком 103:85.
47 очок Гілджес-Александера не допомогли Оклахомі здолати Індіану, Денвер вистояв проти Мілвокі.
