30 очок Дорсі принесли Олімпіакосу перемогу над Жальгірісом, Барса здолала Баварію
АСВЕЛ не зумів засмутити Мілан
близько 1 години тому
Баварія – Барселона / Фото - Eurohoops
12 листопада відбулися три матчі регулярного сезону Євроліги.
30 очок Тайлера Дорсі принесли Олімпіакосу перемогу над Жальгірісом. Баварія поступилася Барселоні в напруженому кінці.
Євроліга. Регулярний чемпіонат
Олімпіакос – Жальгіріс 95:78 (28:14, 22:22, 24:17, 21:25)
Мілан – АСВЕЛ 80:72 (18:9, 22:23, 16:19, 24:21)
Баварія – Барселона 74:75 (15:20, 17:23, 25:18, 17:14)
