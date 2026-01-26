32 очки Едвардса не допомогли Міннесоті обіграти Голден Стейт, Кліпперс розгромили Бруклін
Фінікс програв Маямі
близько 2 годин тому
Кліпперс – Бруклін / Фото - LA Times
Сьогодні у рамках регулярного чемпіонату НБА відбулися шість матчів.
Міннесота розгромно поступилася Голден Стейт (85:111), незважаючи на 32 очки та 11 підбирань Ентоні Едвардса (13 з 20 з гри, 4 з 7 через дугу, 2 з 3 з лінії).
Оклахома програла Торонто (101:103).
НБА. Регулярний чемпіонат
Детройт – Сакраменто 139:116 (35:35, 43:30, 35:28, 26:23)
Міннесота – Голден Стейт 85:111 (19:24, 27:23, 17:38, 22:26)
Сан-Антоніо – Новий Орлеан 95:104 (28:25, 19:31, 21:26, 27:22)
Оклахома-Сіті - Торонто 101:103 (30:25, 20:29, 31:25, 20:24)
Фінікс – Маямі 102:111 (21:32, 27:26, 29:24, 25:29)
Кліпперс – Бруклін 126:89 (38:14, 30:23, 28:29, 30:23)