35 очок Дончича допомогли Лейкерс обіграти Нью-Йорк, Клівленд не зміг здолати Бостон Шульги
Торонто знищив Даллас
5 хвилин тому
Сьогодні у рамках регулярного чемпіонату НБА пройшли десять матчів.
30 очок Донована Мітчелла не допомогли Клівленду уникнути поразки від Бостона у матчі команд із топ-4 Східної конференції.
Лейкерс перемогли Нью-Йорк (110:97), Лука Дончич відзначився 35 очками.
НБА. Регулярний чемпіонат
Клівленд – Бостон 98:109 (26:35, 10:21, 33:30, 29:23)
Лейкерс – Нью-Йорк 110:97 (31:23, 23:26, 34:20, 22:28)
Майамі – Детройт 121:110 (34:16, 33:32, 36:32, 18:30)
Торонто – Даллас 122:92 (36:29, 21:15, 31:22, 34:26)
Новий Орлеан – Вашингтон 138:118 (32:35, 35:30, 35:28, 36:25)
Сан-Антоніо – Х'юстон 145:120 (32:33, 37:24, 41:37, 35:26)
Мілуокі – Орландо 91:130 (15:25, 40:42, 15:33, 21:30)
Портленд – Індіана 131:111 (30:30, 39:22, 31:28, 31:31)
Сакраменто – Чикаго 126:110 (30:25, 35:26, 39:38, 22:21)
Фінікс – Шарлотт 111:99 (28:30, 32:28, 21:19, 30:22)