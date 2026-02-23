Володимир Кириченко

Легкий форвард і один з лідерів Лос-Анджелес Лейкерс Леброн Джеймс взяв участь у матчі в рамках регулярного сезону-2025/2026 Національної баскетбольної асоціації (НБА) з Бостон Селтікс, в якому його команда зазнала поразки з рахунком 1:1.

41-річний Джеймс провів на майданчику загалом 34 хвилини, набравши сумарно 20 очок (9 з 21 з гри, де 1 з 5 – триочкові; 1 з 1 – штрафні), п'ять результативних передач та чотири підбирання. Показник «плюс-мінус» форварда за підсумками зустрічі становив «-14».

Таким чином, Леброн став першим гравцем в історії північноамериканської ліги, який набрав 43 000 очок у матчах регулярного чемпіонату. Зараз на його рахунку 43008 очок, а з урахуванням ігор плей-офф – 51297 очок.

