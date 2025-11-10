Володимир Кириченко

Сьогодні вночі у рамках регулярного чемпіонату НБА пройшли сім матчів. Мілуокі поступився Х'юстону, незважаючи на 37 очок (14 з 25 з гри, 0 з 1 з-за дуги, 9 з 14 штрафних) форварда Бакс Янніса Адетокумбо.

Лідер на Сході Детройт обіграв Філадельфію в близькій кінцівці, захисник Пістонс Кейд Каннінгем відзначився 26 очками (9 з 20 з гри, 1 з 4 триочкових, 7 з 9 штрафних) і 11 передачами.

НБА. Регулярний чемпіонат

Мілуокі – Х'юстон 115:122 (30:28, 31:22, 24:32, 30:40)

Орландо – Бостон 107:111 (33:30, 21:24, 26:24, 27:33)

Мемфіс – Оклахома-Сіті 100:114 (33:25, 29:26, 18:34, 20:29)

Нью-Йорк – Бруклін 134:98 (40:22, 37:40, 35:17, 22:19)

Філадельфія – Детройт 108:111 (32:37, 32:17, 21:34, 23:23)

Голден Стейт – Індіана 114:83 (23:21, 25:20, 27:24, 39:18)

Сакраменто – Міннесота 117:144 (25:31, 29:40, 30:40, 33:33)