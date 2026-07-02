Денис Сєдашов

Гравець збірної України з баскетболу Святослав Михайлюк прокоментував успішний виступ команди у кваліфікації чемпіонату світу-2027. Синьо-жовті впевнено переграли збірну Грузії з рахунком 95:76 та забезпечили собі вихід до наступного раунду відбору.

Михайлюк відзначив якісну роботу української команди в обороні після великої перерви, а також прокоментував жорсткий стиль гри з боку суперників, до якого тренерський штаб готував баскетболістів заздалегідь. Слова наводить Суспільне Спорт.

Виграти 20 очок у такої Грузії, з гравцями НБА і топовими гравцями Євроліги — це багато коштує. На другу половину ми вийшли, добре зіграли в захисті. Влучили дуже важливі 3-очкові та зробили гандикап у 20 очок. Так, звісно, [готувалися до брудної гри]. Чотири роки тому, коли ми грали у кваліфікації з Грузією, була така ж гра. Тому готувалися. Святослав Михайлюк

Збірна України обіграла Грузію та вийшла до наступної стадії відбору на ЧС-2027.