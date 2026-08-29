Скапінцев — про перемогу над Грецією: «Відіграли просто чудово»
Центровий відзначив відмінну гру захисників синьо-жовтих у тріумфальному матчі
Фото: FIBA
Центровий збірної України Дмитро Скапінцев оцінив перемогу над національною командою Греції (82:76) у матчі кваліфікації на чемпіонат світу-2027 з баскетболу.
Слова баскетболіста наводить Чемпіон.
Дуже задоволені перемогою. Наша задня лінія відіграла просто чудово, продемонструвавши себе якнайкраще в захисті та нападі. Безумовно, це дуже важливий тріумф для нас. Тепер фокусуємося на підготовці до Чорногорії.
Наступний поєдинок відбору збірна України проведе 31 серпня на виїзді проти Чорногорії. Стартовий свисток пролунає о 21:30 за київським часом.
Багатскіс – про перемогу над Грецією: «Троє хлопців у той момент врятували нашу дупу».