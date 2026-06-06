Жіноча збірна України з баскетболу 3х3 завершила боротьбу на чемпіонаті світу-2026
Найрезультативнішою у синьо-жовтих стала Міріам Уро-Ніле, яка набрала п'ять очок
близько 1 години томуПідписатися в
Фото: ФБУ
Жіноча національна збірна України з баскетболу 3х3 завершила виступи на чемпіонаті світу 2026 року. У поєдинку 1/4 фіналу українські баскетболістки зазнали поразки від команди Австралії.
Найрезультативнішою у складі збірної України стала Міріам Уро-Ніле, яка записала до свого активу 5 очок та 6 підбирань.
Чемпіонат світу 3х3. 1/4 фіналу
Австралія — Україна 21:10
Збірна України посіла перше місце в групі, випередивши Францію, Литву, Японію та Канаду.
Тренер збірної України з баскетболу 3х3 оцінив дебютні матчі на ЧС: «Ми не використовували свої сильні сторони».