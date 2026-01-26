Денис Сєдашов

Баскетбольний клуб Кривбас офіційно звернувся до представників бізнесу, влади та спортивної спільноти з проханням про фінансову підтримку. У клубі повідомили про серйозні економічні труднощі, які можуть поставити під загрозу подальше існування команди та її участь у чемпіонаті України.

У заяві наголошується, що складна енергетична ситуація в країні та наслідки масованих атак у січні 2026 року суттєво вдарили по підприємствах Кривого Рогу, які є ключовими партнерами клубу. Через це спонсори наразі не мають змоги в повному обсязі продовжувати фінансування.

Січень 2026 року став одним із найважчих періодів для енергосистеми за останні чотири роки. Масовані атаки призвели до критичних пошкоджень енергетичної інфраструктури підприємств нашого міста. Спонсори та партнери Кривбасу опинилися в дуже складній економічній та енергетичній ситуації, тому їм вкрай важко у повному обсязі надалі допомагати клубу. Вищезгадані фактори та ситуація в Україні загалом вимушено поставили баскетбольний клуб Кривбас у ситуацію, коли відсутність додаткового фінансування унеможливлює подальшу участь у Чемпіонаті України з баскетболу. Звертаємося до бізнесу, місцевої та обласної влади, партнерів та всіх, кому небайдужий баскетбол, із проханням підтримати команду в скрутні часи. Наразі Кривбас посідає четверту сходинку в регулярному чемпіонаті Суперліги. За час війни ми не пропустили жодного ігрового сезону, тренуючись у рідних стінах та захищаючи спортивну честь Кривого Рогу на теренах країни. Будь-яка допомога або партнерська підтримка може стати вирішальною. Ми відкриті до діалогу та прозорої співпраці у всіх можливих форматах.

Наразі Кривбас іде четвертим у турнірній таблиці регулярного чемпіонату Суперліги GGBET.

