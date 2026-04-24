Троянди замість м'яча. Колишній капітан збірної України став новим Холостяком
В’ячеслав Кравцов пішов шукати кохання на телебачення
близько 1 години тому
Колишній капітан національної збірної України з баскетболу В’ячеслав Кравцов став головним героєм наступного сезону реаліті-шоу Холостяк. Про це повідомив телеканал СТБ.
Своє рішення взяти участь у проєкті спортсмен пояснив невдачами в особистому житті. Три роки тому Кравцов розлучився з моделлю Еліною Руденко (Віце-Міс Україна-2015), з якою перебував у шлюбі з 2019 року. Пара виховує доньку Меліссу.
В'ячеслав Кравцов є абсолютним рекордсменом національної збірної України за кількістю проведених поєдинків. Його шлях у головній команді країни розпочався ще у 2006 році. Протягом кар'єри центровий представляв Україну на чемпіонаті світу та Євробаскеті.
На клубному рівні Кравцов має досвід виступів у НБА, де захищав кольори Детройта та Фінікса.
Зараз 38-річний баскетболіст продовжує професійну кар'єру в бахрейнському клубі Аль-Іттіхад.
