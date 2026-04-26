Дніпро виявився сильнішим за Київ-Баскет у першому матчі фінальної серії
Дніпро переміг Київ-Баскет у першому поєдинку фінальної серії плей-оф Суперліги-2025/26.
Найкращим гравцем матчу став розігручючий Дніпра Михайло Горобченко, який набрав 17 очок, зробив 6 перехоплень та 5 передач. У киян 18 очок до активу записав Єгор Сушкін.
Суперліга. Фінал. Перший матч
Дніпро — Київ-Баскет — 78:70 (24:15, 17:20, 16:18, 21:17)
Другий матч серії, яка триває до двох перемог, відбудеться в Києві у четвер, 30 квітня.
