БК Старий Луцьк змінив назву на БК Волинь
Офіційну заяву про перейменування клубу зробив його віцепрезидент
27 хвилин томуПідписатися в
Клуб баскетбольної Суперліги Старий Луцьк офіційно перейменовано на БК Волинь. Про це повідомив віцепрезидент клубу Дмитро Чайковський. Слова наводить ФБУ.
Історія під назвою Старий Луцьк завершена. Історія клубу – триває. Сьогодні вона починає новий розділ під назвою Волинь. Дев’ять років тому ми починали з простої ідеї – розвивати баскетбол у нашому місті. Тоді ніхто не знав, яким буде цей шлях. За ці роки клуб став важливою частиною мого життя. Це ніколи не було просто про баскетбол. Це про людей, спільноту, відповідальність і щоденну роботу заради того, щоб у Волинській області була сильна баскетбольна команда.
Минулий сезон команда завершила на дев'ятому місці в таблиці.
Дніпро переміг Київ-Баскет і втретє поспіль став чемпіоном України.
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